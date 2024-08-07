ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokratlar başkan yardımcısı adaylarını belirledi.

Kamala Harris'in başkan yardımcılığı için seçtiği Minnesota Valisi Walz, seçimin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde düzenlenen mitingde sahneye Harris ile çıktı.

Büyük bir kalabalığın izlediği mitingde Harris tarafından "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" mottosuyla duyurulan Walz, katılımcıları coşturarak, "91 günümüz kaldı. Aman tanrım, bu kolay olacak. Ölünde uyuyacağız." sözleriyle alkış topladı.

İkilinin konuşmaları sık sık salonda bulunanlar tarafından alkışlarla kesilirken, ABD medyasının geniş ilgi gösterdiği ve canlı yayınladığı miting boyunca salondaki Demokratlar coşku içinde sloganlar attı.

Hafta boyunca Wisconsin, Michigan ve Georgia gibi kritik eyaletlerde beraber seçim mitinglerine katılacak olan ikili, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump ve JD Vance karşısında Demokrat seçmeleri bir araya toplamaya çalışacak.

Harris'in Walz'u seçmesinde ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz, kendisi de beyaz Amerikalı erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

Tim Walz

Nebraska'da 1964'te doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptı ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükseldikten sonra emekli oldu.

Minnesota'ya 1990'larda taşınan ve burada sosyal bilimler alanında dersler veren Walz, Amerikan futbolu koçluğuyla da tanınıyor.

Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006'da Kongre seçimlerine giren Walz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı.

Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında seçilen Walz, özellikle televizyonlardaki etkili konuşmalarıyla Demokrat seçmen nezdinde geniş bir kitleyi etrafında toplamıştı.

Parti içinde oldukça liberal bir çizgiyi temsil eden Walz, valiliği döneminde kendi eyaletinde kürtaj hakları konusunda net politikalar izlemiş, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmış, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına izin vermiş ve yenilenebilir enerji konularında net hedefler koymuş bir isim olarak biliniyor.