Kallas, "apartheid" benzetmesi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın kendisiyle ilişkilerini kestiği yönündeki açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yanıt verdi.

Yüksek Temsilci, "Sevgili Gideon, bildiğiniz gibi, AB ve İsrail'i birbirine bağlayan birçok şey var. Diyaloğumuza ve etkileşimimize değer veriyorum ve bu ruhu saygılı ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. AB, İsrail ile her zaman yapıcı bir ilişkiye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'ya barış getirmek için iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu vurgulayan Kallas, "AB, bu hedefe ulaşmayı giderek zorlaştıran Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini kınamıştır. Bu, AB'nin pozisyonudur." değerlendirmesini yaptı.

- Apartheid benzetmesi ve Saar'ın tepkisi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, 20-22 Mayıs'ta Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Kallas ve liderlik ettiği AB Dış İlişkiler Servisi ise haberleri teyit etmemişti.

Kallas'ın açıklamalarının AB'nin resmi pozisyonunu yansıtmadığını savunan bazı Avrupalı diplomatlar, Birlik adına konuşan bir yetkilinin bu tür ifadeler kullanmasının sorun oluşturduğunu ifade etmişti.

Meksika ziyareti sırasında Kallas'ın İsrail'i geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberlere işaret eden Saar, açıklamasında Kallas'ın bir süredir İsrail'e karşı "taraflı ve takıntılı şekilde hareket ettiğini" ileri sürmüştü.

Bu benzetmeye tepki gösteren Avrupalı yetkililere ise teşekkür eden Saar, "İsrail Dışişleri Bakanı olarak, bu iftiradan geri adım atana kadar Bayan Kallas ile tüm ilişkileri kesmekten başka çarem kalmamıştır. Ben de öyle yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.