Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in mevcut eylemlerinin orantılı meşru müdafaanın ötesine geçtiğini belirterek, ateşkese geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Kallas, dün Lüksemburg'da yapılan olağan AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dün akşam Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile ilk "AB-Filistin Yönetimi Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı"nı düzenleyeceklerini anımsatan Kallas, tüm AB ülkelerinin iki devletli çözüm üzerinde hemfikir olduğunu söyledi.

Kallas, Filistin yönetimine katkı için 3 yıl boyunca 1,6 milyar avroluk destek önerdiklerini belirterek, "Arabulucuların müzakere masasına geri dönmesini, ateşkesi üstlenmesini, insani yardımlarımızın ulaştırılmasını ve tüm esirlerin serbest bırakmasını gerçekten istiyoruz. Politize edilmemeli." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, "İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak mevcut eylemleri orantılı meşru müdafaanın ötesine geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

- Arap Planı'na eleştiri

Kallas, "Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası planını memnuniyetle karşılıyoruz ancak aynı zamanda, 'güvenlik, finansman ve Gazze'nin yönetimi' olmak üzere üç önemli unsurdan yoksun. Ancak bu noktaları geliştirmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde de Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.