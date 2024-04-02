Barış Harekatı sırasında Türk askerleriyle savaşırken ölen 15 Rum askerine ait kalıntıların DNA yöntemiyle teşhis edildiği, 7 Nisan tarihinde ise defin işlemelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı sırasında “Skillura” (Yılmazköy) bölgesinde yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden ve kayıplar listesinde olan Rum askerinden 15’inin kimlik tespitlerinin yapıldığını yazdı.

Gazete, “286’ncı Mekanize Piyade Taburu” askerlerinden kayıp olan 19’unun daha önce tespit edilerek gömüldüklerini belirtirken, 15 askerin ise kimlik tespitlerinin tamamlanması sebebiyle 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek törenle gömüleceklerini aktardı.

Haberde, söz konusu askerlerin naaşlarının hangi bölgede bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken 4 askerin daha hala kayıp oldukları vurgulandı.