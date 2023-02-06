AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

Depremler 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Afet bölgesinde 30 vali ve 47 kaymakamın görevlendirildiğini kaydeden Tatar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9 bin 698. Bunlara ilave olarak AFAD gönüllülük sistemi içerisinde oluşturulan yerel destek ekipleri var. 3 bin 838 AFAD gönüllüsü, 1886 yerel destek ekibi, 2 bin 867 korucu yerel destek ekibi ve 1285 deprem bölgesindeki illerden yerel destek ekipleri şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

Tatar, 1511 iş makinesi ve 216 aracın arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildiğini belirtti.