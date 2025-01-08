Global Times'ın haberine göre, Çinli aktör Wang Xing'in Tayland-Myanmar sınırında kaybolmasının ardından ailesi, Çin'in Bangok Büyükelçiliği'nden yardım talep etti.

Tayland polisi, Wang'ın sınırın Myanmar tarafında bulunduğunu ve sorgulamak üzere Tayland'a getirildiğini duyurdu.

Polis müfettişi Thatchai Pitaneelaboot, Wang'ın Taylandlı eğlence şirketi tarafından iş bulma vaadiyle kandırıldığı ve Myanmar'a götürülerek burada telefon dolandırıcılığı faaliyetlerinde çalıştırıldığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

Thatchai, basına yaptığı açıklamada, Wang'ın telefonundaki sohbet kayıtlarının ilk incelemesinin hikayesini doğruladığını söyledi.

Söz konusu bölge, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinavatra ise yaptığı açıklamada, hükümetin olayın Tayland'ın güvenli bir turizm merkezi olarak itibarı üzerinde yaratabileceği etkiyi hafifletmek için elinden geleni yaptığını kaydetti.