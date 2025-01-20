(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan yabancı uyruklu Ganıyat Tıtılayo Adevlesi ve Adebayo Adedeji Awolesi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Abubakar Abdullah ise ihraç işlemleri tamamlanması üzerine mahkemeye çıkarılmadan ihraç edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Nevzat Gün olguları aktardı. Polis, zanlıların 16.01.2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen KKTC'de izinsiz ikamet etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Gün, iki zanlı ile ilgili polis muhaceret sisteminde yapılan araştırmada 29.11.2024 tarihinden itibaren 48 gündür KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın deva ettiğini ülkede kaldıkları bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini ve ihraç işlemlerinin halen devam ettiğini belirterek 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi