(Kamalı Haber) - Gönyeli ve Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Samuel Chıduzıe Iwunzi, Alexander N. Gweh ve Chinedu Osıfo dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memurları Kenan Mulla ve Hasan Kabadayılar zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru 30 Eylül 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Atılgan Plaza Öğrenci Yurdu önünde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından tespit edilen Samuel Chıduzıe Iwunzi’nin ise yapılan muhaceret kontrolünde 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilerek, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Hasan Kaybadayılar ise 30.09.2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde, Soruşturma maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine getirilen Chinedu Osıfo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 06.11.2022 tarihinden itibaren toplamda 694 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlılarla ilgili muhaceret dairesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Alexander N. Gweh af başvurusu yaptığını, kendisine mesaj gönderildiğini, parayı yatırması halinde 2 ay süresi olacağını, okula kayıt yapacağını ifade ederek, “yalvarırım yardım edin” dedi. Zanlının bu beyanı üzerine polis, ülkeye geldiği günden beri herhangi bir işlem yapmadığını, muhaceret dairesine de başvuru yapmadığını söyledi.

Chinedu Osıfo ise babasının tutuklandığını, gidecek yeri olmadığını, kilisede yatıp kalktığını ifade ederek, “beni gönderirseniz her şey biter ”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.