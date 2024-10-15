(Kamalı Haber)- Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’ gidip, bir firmaya ait 29 bin Sterlin değerindeki TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç sanığın, 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen sanığın bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Yargıç, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın yargılanmak üzere cezaevinde gönderildiğini, davasını tutuklu beklediğini ifade etti.

Sanığın avukatının beyanlarına da değinen yargıç, yeşil reçeteli hap kullandığını, pişman olduğunu söylediğini aktardı. Mülkiyet hakkının dokunulmaz olduğuna vurgu yapan yargıç, sirkat suçunun bu hakkı ihlal eden suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç, sirkat suçunun yanı sır gümrüksüz mal tasarrufu suçunun da işlendiğini belirterek, bu suçun devlete zarar veren suçlar olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın 29 bin sterlin değerindeki TIR ve dorseyi Akıncılar bölgesinden gümrük ödemeden ülkeye getirmesini, çalınan malın TIR ve dorse olmasından dolayı bu suçu bir anlık gafletle işlemediğinin görüldüğünü, 2018 yılına ait sirkat suçundan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, sanığın sağlık durumu, yaşı ve tüm hususları değerlendirdikten sonra bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.