Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2020 yılında meydana gelen dolandırıcılık suçundan aranan ve ihraç edilmek üzereyken tespit edilen Tolgahan Çakır bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Aydoğanlı, 2020 yılı Ocak ve Temmuz ayları içerinde Lefkoşa'da sakin Tolgahan Çakır’ın (E-32) iş yeri için kendisine broşür, magnet ve cam reklam yapışkanı bastıracağını söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra, A.Y.den toplam 4 bin 200 TL nakit parayı alarak sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında broşür, magnet ve cam reklam yapışkanı bastıracağını söyleyip M.B.’den 5 bin 500 TL aldığını açıkladı.

Polis, ilk olayın 20 Ağustos 2020 tarihinde, ikinci olayın ise 30 Temmuz 2020 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 2023 yılı içerisinde Girne’de ikamet izinsiz suçundan tutuklandığını, 29 Kasım 2023 Merkezi Cezaevi’nde KKTC’de izinsiz ikamet suçundan ihracı çıktığı için gönderilmeyi beklediği sırada tespit edildiğini kaydetti. Zanlının aleyhine başlatılan soruşturmam tamamlandığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.