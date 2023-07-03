Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak et meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Baransel Seyitoğlu, Önder Özcan, Ali Üzüm ve Altan Karakuş teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Baransel Seyitoğlu ve zanlı-2 Önder Özcan’ın Gümrüksüz mal tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.06.2023 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Haspolat'ta Zafer Cad. Bulduk Apt. No:3 adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Haspolat’ta зakin Önder Özcan'ın (E-45 Kasap) yaptığı Özcan Kasap isimli işyerinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde toplam 500,2 Kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ile 40 Kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti ve Kasap dükkanı yanında bulunan Baransel Seyitoğlu’nun (E-25) kullanımındaki van araç içerisinde ise toplam 563 Kg mühürsüz taze kemikli sığır etinin KKTC'deki bir mezbahadan kesilmeyerek Gümrüksüz olarak mal tasarruf ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlılar Baransel Seyitoğlu, Önder Özcan Ali Üzüm ve Altan Karakuş’un davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç Çeliker ayrıca zanlı Altan Karakuş için KKTC vatandaşı 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi diğer zanlılar için ise KKTC vatanadaşı muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.