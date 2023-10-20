KAÇAĞA TEŞVİĞE DEVAM !…

Ülkedeki kaçak emlakçılara dair isyan eden Yasal Lisanslı Emlakçıların çağrılarına kulaklarını tıkayan Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur Türkiye’den davet ettiği 30 kişiden fazla emlakçıyla Devlet ve Hükümet yetkililerini ziyaret etmeye devam ediyor. Dün Maliye Bakanlığına gerçekleşen ziyaret sonrası basına yapılan açıklamada otuzdan fazla emlakçının Türkiye’deki emlakçıları temsil ettiğini ve KKTC’de emlak yatırımı yapmak istediklerini açıklamaları büyük tepkiye neden oldu.

KAÇAK EMLAKÇILIĞA TEŞVİK EDİYOR !!!

Daha önce Emlakçılar Birliği Başkanı olan Hasan Sungur birliğin yasal statüsünü kaybetmesi üzerine yeni bir dernek kurarak Emlakçıların temsilcisi olmaya çalışıyor. Yasal olarak KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından Emlakçı Lisansı olmayan kişilere geçici üyelik adı altında kaçak emlakçılık yapmak için neredeyse teşvik eden Hasan Sungur’un yasal durumlardan habersiz Devlet ve Hükümet yetkililerinin zaafından yararlanarak kendilerini ziyaret ediyor. Ziyaretler sonrası fotoğraf ve haberin basına servis edilmesiyle Devlet ve Hükümetin yanında olduğu intibasını yaratan Hasan Sungur bu yolla yasadışı olarak, 38/2007 Emlakçıların Kayıt ve Denetimi Yasasına aykırı bir şekilde geçici üyelik vermek suretiyle suç işlemeye devam ediyor.

HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPMASI GEREKENLERİN KABUL ETMESİ TEPKİ ÇEKİYOR

Önceden Emlakçılar Birliği şimdi ise Emlakçılar Derneği adıyla yapılan yasadışı faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunması gereken Devlet ve Hükümet yetkililerininse kendisini kabul ederek olaya resmiyet kazandırılmaya çalışılması ise yasal lisanslı emlakçılar arasında sözkonusu siyasilere karşı tepki doğuruyor.