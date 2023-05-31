KAÇ TANE İNSANIMIZ,

KAÇ TANE HAYAT,

YOLLARDA ÖLDÜ VE ÖLÜYOR

HABERİNİZ VAR MI ?

SAYIN ULAŞTIRMA BAKANLIĞI



Yollar modern toplumların işleyişinde hayati önem ve role sahiptir. İnsanların günlük hayatta seyahat etmeleri, işlerine gitmeleri, alış veriş yapmamaları, okula gitmeleri, hastaneye gitmeleri ve sosyal faaliyetlerde bulunmaları için yollara ihtiyaç vardır.

Ama bakın ne diyoruz cümlemizin başında MODERN Toplumlar...

Bu ülke de yolların insan canına kast ettiği ve hatta can aldığı. Kimi zaman sakat bıraktığı. Ulaşımı alabildiğine zorlaştırdığı ve artık otobanların dahi yol sıfatından çıktığı modern bir toplum olmak bir yana artık köyleşmiş bir ülke haline geldi. Halktan söke söke seyrüsefer harcını alıyorlar. Tarfik ceza kesme konusunda üstlerine yok. Araç sigortalı arabanın değerinin iki katı kadar. Ama bu kadar para ödeyip üstüne bir de ÖLÜYORUZ.



Yollarda oluşan evlat acısı gibi çukurlar. Kapkaranlık yollar. Alakasız yerlere konulan trafik ışıkları. Olmaması gereken yerlere yapılan yaya geçitleri. Alkol denetiminin yetersizliği ve de caydırcı olmayan cezaları. Tırın , kamyonun ve tarım araçları ile bisikletlerin motorların binek araçların aynı güzargahı kullanması.

Kaldırımların olmamasından dolayı yollarda hemde ortada yürüyen yayalar. Makyaj yapar gibi çukurları yama, yapa yapa gün gitsin makam para getirsin derdindesiniz.

Evet sayın Ulaştırma bakanlığını son yıllarda ne kadar insanın sizlerin bir türlü yapamadığı, uğraşmadığı, umursamadığı, asli göreviniz olan adı üzerinde bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı bünyesinde taş taş üstüne koymamanız yüzünden öldüğünü? Niye oralara getirildiniz sizler ya? Havalimanı yapmak için mi? Yürüyecek yol yapamazken.

Kaç tane insanımız öldü. Genç, yaşlı , çocuk demeden. Çeteresini tutunuz mu? Bu kadar insanın çürük sisteminizin kurbanı olması ve aldığınız maaşlarınızın, içinde kanlarının haklarının olması sizleri hiç mi rahatsız etmiyor ya? Ne genişlik kardeşim. Ne umursuzluk. Ne bananecilik. Ne köprü geçene kadar dayıcılık bu ya.

ÖLÜYOR İNSANLAR

Bak anlamıyorsunuz bir daha anlatalım..

İNSANLARIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ,

GENÇLERİMİZ, ANNELERİMİZ,

BABALARIMIZ, AİLELERİMİZ

SEVDİKLERİMİZ

HER GÜN ÖLÜYORRRRRRRRRR

Ne için...

Ülkesine, halkına, yoluna , elektiriğine, suyuna, eğitimine , sağlığına , kültürüne sahip çıkamayan sizler yüzünden. Yönetmeyen ama lafta harmanlar kadar yerlere sığmayan sizler yüzünden. Kapkaranlık yollarda şöförüleriniz kullandığı araçlarda evlerinize gidiyorken başınızı kaldırıp YAPAMADIKLARINIZI görmeme yüzünden. Ölene Allah'tan rahmet kalanlar ile yola devam zihniyetiniz yüzünden.

Güzelyurt'tan yol bağladık Lefke'ye. Bravo kapkaranlık bir yol bağladınız. Güzelyurt- Bostancı yol güzergahı üzerine trafik ışığı koydunuz iki can verdik orada. Dağ yolu ülkenin lanetli ölüm yolu, şerefine nail oldu sayenizde. Ne kadar insan o yollarda kurban verdik ben sayısını unuttum. Lefkoşa -- Mağosa yolu tam korku filmi gibi. Ne izyol trafik işaretleri kaldı ne de o yolun sonu nereye gider belli değil. Allaha emanet.

Lefkoşa- Güzelyurt yolunda ölenleri unutan sizler utansın. Ülkenin yarısı yollarda ölüp gidiyor. Üstelik bu yollara para ödüyorlar. Hiç mi ya makamı bir yana bırakın. İnsan olarak içiniz sızlamıyor. Hiç mi yeter artık önlem anlamalıyız diyemiyorsunuz. İnsan hayatlarının bu şekilde ihmalkarlık ile yok olmaları, oturduğunuz koltuklarda rahatsız etmiyor mu sizleri?

Ülkede insan kalmıyor ya. İnsan kalmıyor anlıyor musnuz? Sevdiklerimizi bir bir kayıp ediyoruz. Arkadaşlarımız, ailelerimiz dostlarımız sonra bizler ama bilin ki sizler de. Yoğurduğunuz ve malzemesini eksik kullandığınız bu hamurda sizler de yoğrulacaksınız elbet. Bu gün ben yarın sen.

NÜFÜS SAYIMI YAPIN

ÜLKE HALKININ YARISI OLMAYAN YOLLARINIZDA ÖLDÜ...

HADİ 25 HAZİRANA HAZIRLANIN...

ACABA HANGİ YOLDAN SANDIĞA GİTSEK...

KARAKUŞ