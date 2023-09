Belgesel, Kıbrıslı Türk Adal ile Kıbrıslı Rum Georges’un beş yıl önce Kıbrıs’ın doğusundan en batısına 16 gün süren yolculuklarını konu alıyor

Gösterim öncesi, başkent Lefkoşa’nın her iki tarafında da yürüyecek olan Adal ile Georges, herkesi yapacakları bu yürüyüşe katılmaya davet etti

Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ile Kıbrıslı Rum Stavros Georges’un beş yıl önce Karpaz’dan Afrodit kayalarına 16 gün süren yolculuklarını konu alan “Journey into Cyprus – East to West” adlı belgeselin gösterimi, 22 Eylül Cuma günü Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) yapılacak.

Belgesel gösterimi, 17.00 ve 22.00 saatleri arasında, üç seansta, İngilizce, Türkçe ve Yunanca altyazılı olarak yapılacak.

Gösterim öncesinde, saat 13.00’te Girne Kapısı’ndan başlayarak Lokmacı geçiş noktasından Mağusa Kapısı ile Baf Kapısı'na ve 17.00’de da gösterimin yapılacağı Dayanışma Evine yürüyecek olan Adal ile Georges, herkesi yapacakları bu yürüyüşe katılmaya davet etti.

''İş birliği ve birlik adına…"

Adal, 22 Eylül’deki belgesel gösterimiyle ilgili yaptığı açıklamada, beş yıl önce, Kıbrıs’ın en doğu noktasından batıdaki Afrodit kayalarına kadar 400 kilometreden fazla yürüyüş yaptıklarını, ayrıca o günden bu günlere gelene kadar belgeseli de çektiklerini, yanlarındaki küçük bir film ekibi ile “harika yolculuklarının” bir kısmını yakalayabildiklerini belirtti.

Adal, yol boyunca aileleri ve arkadaşları hakkında kişisel hikayeler paylaştıklarını ve her yerden Kıbrıslıların kendilerine katıldığını, belgeselde kişisel bazı anların da olduğunu, gazeteci Sevgül Uludağ ve kayıp kişilerin yakınlarıyla bir röportajın da yer aldığı bilgisini paylaştı. Adal, “Belgeselimizde Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve tarihi mimarisine sahip olduğumuzu görüyoruz; Regina’nın eski ortak hikayelerini ve ona eşlik etmek için Kıbrıs müziğini keşfediyoruz” dedi.

Danslarla, şarkılarla ve konuşmalarla yürüdüklerini anlatan Adal, filmi, Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak destekleyici alt yazılarla erişilebilir hale getirmek için çok çalıştıklarını, Stavros Georges ile kendisinin bu konuda “heyecanlı” olduklarını belirtti.

Adal, belgeselin kendileri yanında Avustralya’daki aileleri ve arkadaşları tarafından finanse edildiğini de ekledi.