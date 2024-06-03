Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi haberi spor sayfasından “Jose Mourinho İlahlaştırmayla Tanıştı” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi “Fenerbahçe Mourinho’yu Duyurdu” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi Mourinho’nun, Avrupa’nın büyük takımları için favori adaylardan biri olmasına bağlı olarak, Fenerbahçe kararını “sürpriz” olarak da nitelendirdi.

Alithia gazetesi spor eki ise haberi “Fenerbahçe’de Jose Mourinho Dönemi” şeklinde duyurdu.