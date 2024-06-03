Değirmenlik’te Beşiktaş Caddesi’nde, dün akşam, alkollü içki tesiri altındayken kaza yapan sürücü tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 18.30’da, Necati Şengüleroğlu (E-42) 345 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MJ 415 plakalı araçla seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü Necati Şengüleroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan Şengüleroğlu, tutuklandı.