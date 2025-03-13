Japonya'da Nisan 2024'te Izu Takımadaları açıklarında çarpışmalarının ardından düşen iki askeri helikopterin enkazında, cesetler tespit edildi.

Kyodo News'in haberine göre, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden (MSDF), nisanda meydana gelen kazanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tatbikat sırasında çarpışmalarının ardından düşen, MSDF'ye ait iki SH-60K tipi helikopterin enkazının, denizin 5 bin 500 metre derininde bulunduğu aktarıldı.

Enkazda yapılan incelemelerde, birden fazla cesede ulaşıldığı bildirilen açıklamada, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

MSDF'ye ait 8 kişiyi taşıyan iki helikopter, 20 Nisan 2024'te Izu Takımadaları'na bağlı Torişima Adası'nın doğu açıklarında yapılan bir tatbikat sırasında çarpışmıştı.

Çarpışmalarının ardından denize düşen helikopterlere yönelik arama çalışmaları sonucunda 1 ceset bulunmuştu.