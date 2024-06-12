Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Nijeryalı 28 yaşındaki Fejiro Emmanuella Edeki tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, gözyaşı döktü.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Sıla Topbaş 11 Haziran 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde devriyede olan Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen Fejiro Emmanuella Edeki’nin yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun, tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.