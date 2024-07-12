İZİNSİZ BİNALARA KURUM NASIL ELEKTRİK BAĞLADI?

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMLIĞI VE BELEDİYE NİÇİN GÖZ YUMUYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi hudutları içerisinde belediye arazisine yıllar önce izinsiz inşaat yapan bölgedeki bir işletmeye ait ve elektrik kurumu tarafından gayrı yasal elektrik bağlanan bungalov evler bölgedeki vatandaşların şikayet konusu olmaya devam ediyor .

Konu ile görüşüne başvurduğunuz Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir yapılan binaların izinsiz olduğunu doğrularken denizin dibine kadar yapılan kaçak binaların tahliyesi için gerekli verilen yazılı sürenin dolduğunu kamuya ait olan yerlerin kamuya kazandırmak için gerekli çalışmaları yaptıkları şikayet eden vatandaşların haklı yönleri olduğunu söyledi