Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), sine-i millete dönmesi gerektiğini savundu..

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçim sonucuna ilişkin Başsavcılıktan görüş alınması nedeniyle hükümeti eleştirerek, “23 nasıl 25 sayısından büyük olabilir?” diye sordu.

Zorlu Töre’nin ve Meclis’in meşrutiyetinin kalmadığını ileri süren İzcan, “Töre’nin Meclis tutanağını kendi lehine düzeltmesinin de suç olduğunu” belirtti.

İzcan, CTP’nin derhal sine-i millete dönerek, demokrasi mücadelesinin önünü açmasını talep etti.