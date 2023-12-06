İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, KKTC'de inşa edilen yerlerin birçok alanının İsrail firmaları tarafından finanse edildiğini, KKTC topraklarının, İsrail'in inandığı vaat edilmiş topraklar içerisinde yer aldığını öne sürdü.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancılara taşınmaz mal satışına ilişkin konuşan Usta, KKTC'de inşa edilen yerlerin birçok alanının da İsrail firmaları tarafından finanse edildiğini, KKTC topraklarının, İsrail'in inandığı vaat edilmiş topraklar içerisinde yer aldığını savundu. Usta, 1948'de Filistinlilerden toprak satın alarak İsraillilerin buraları işgal etmeye başladığı gerçeğini Türkiye'nin unutmaması gerektiğini ifade etti.