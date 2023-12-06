Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’ye uygulanan seyahat ambargolarına dikkat çekti ve yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla dünya ülkelerinin KKTC'ye direkt uçuşlara imkan vermeye başlamasını temenni etti.

Töre 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, Dünya Sivil Havacılık Gününün uluslararası sivil havacılığın gelişmesi, uluslararası hava taşımacılığının emniyetli, etkin, kurallara uyumlu bir şekilde sürdürülebilmesi, havacılık alanında iş birliği sağlanması, Uluslararası Sivil acılık Örgütü’nün bu noktada yarattığı farkındalığın arttırılması amacı taşıdığını belirtti.

Sivil hava taşımacılığının KKTC’de dört tarafı denizle kaplı bir ada ülkesi olması ve turizmin ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olması hasebiyle oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Töre, “Hal böyle iken, Chicago Konvansiyonu tahtında direkt uçuşlar konusunda Kıbrıs Türk halkı ne yazık ki ambargolara maruz kalmakta ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmaktadır” dedi.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok iline olan direkt uçuşların Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yapılan yurt dışı seyahatleri sayesinde dünyaya açılan bir pencere olan ulaşımın; iş insanları, yatırımcılar, turistler ve öğrencilerin ülkemize ulaşımıyla birlikte ekonomik kalkınmaya sağladıkları katkı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda uluslararası standartlara sahip yeni Ercan Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ulaşım sektörüne yeni bir soluk kazandırılmış ve ülkeye gelen yolcu kapasitesi büyük oranda artmıştır. Ercan Havalimanı yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur.

Uluslararası standartlarla donatılan yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'nin yanı sıra Türk devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerin de KKTC'ye direkt uçuşlara imkan vermeye başlaması ve ülkemize uygulanan seyahat ambargosunun kırılması temennimizdir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk; "İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" sözü ile havacılığın ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Bu vesile ile tüm paydaşların 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutlar, sivil havacılık alanındaki değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarım”.