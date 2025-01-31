Ülkede geçen hafta yapılan sebze-meyve analizlerinde ithal armut ile yerli salatalık, patlıcan ve mandora mandalinada ya limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analiz edilen ithal 33 üründen 2’si, yerli 31 üründen 3’ü temiz çıkmadı.

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İthal edilen Non Foods’ a ait armut ile REE Tic. Cahide Kılıç’ a ait deveci armudunda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

Gazimağusa’da Hasan Pazar’ın yetiştirdiği salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü; Bostancı’da Yoran Tarım’ın yetiştirdiği patlıcan ile Yeşilyurt’ta Menteş Dalga’nın yetiştirdiği Mandora mandalinada limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Editör: Mehmet Mehmet