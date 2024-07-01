KKTC’de, 24 - 30 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde 14 yangın ve 23 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 2 milyon 714 bin 500 TL’lik hasar meydana geldi.

Polis açıklamasında, yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde sıralandı:

"Elektrik kaynaklı kısa devre, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, elektrik panosunda oluşan yüklenme, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın frenlerinin ısınması, aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, yanmakta olan çöplükten çıkan kıvılcımların rüzgarın etkisiyle etrafta bulunan kuru otları tutuşturması ve işyerinden sızan gazın, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan alevlenmesi"

Özel servis olayları ise, evinin çatısında ve asansörde mahsur kalanlarla trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, su tahliye borusuna sıkışan ve sitenin giriş kapısının üst tarafında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak kaydedildi.