Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, kentsel ve kırsal alanlarda olası yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısı yapan İtfaiye Müdürlüğü, halkı yangına karşı tedbir almaya çağırdı.

"Çevreye duyarlılık ve tedbir almak yangınları önler" denilen uyarıda, dün, KKTC genelinde toplam 13 yangın meydana geldiği ifade edildi. Yangınların sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devreler, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik trafolarından ve tellerinden düşen kıvılcımlar ile gaz kaçaklarının yer aldığı belirtildi.

Yangın belirtisi veya duman görenlerin 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangını veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yangın riskini azaltmak için şu uyarılarda bulunuldu:

“1. 01 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

2. Teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

3. Araç ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, araziler ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız.

4. Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerdeki ekili alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir.

5. Piknik alanlarında veya evlerinizde, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

6. Ayrıca, Yangınların Önlenmesine Katkıda Bulunmak Amacıyla; Katı Atık Depolama tesislerinin etrafının temizlenmesi, Hurdalık olarak kullanılan alanların ve çevresinin temizlenmesi, Sanayi bölgelerinde oluşturulan çöplük alanların çevresinin temizlenmesi, Bölgelerdeki çöp dökme alanlarının çevresinin temizlenmesi, Elektrik santralleri ile trafoların çevresinin ve içerisinin temizlenmesi, Yüksek Gerilim hatları altında yangın koruma şeridi oluşturulması, Likit Petrol Gaz depolama alanlarının çevresinin temizlenmesi, Yol kenarları ve refüj içlerinin temizliğinin zamanında yapılması, Yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki arazilerin sahipleri tarafından temizlenmesi, büyük önem arz etmektedir”

Bu uyarıların dikkate alınmasının; olası bir yangını, yangının büyümesini ve sirayet etmesini önleyebileceği vurgulanan uyarıda, böylece yaşanabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçileceği kaydedildi, “Yangın söndürme çalışmalarına katılmak veya yardımcı olmanın, bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğunu saygı ile hatırlatırız” denildi.