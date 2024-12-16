“Şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmalı ve temizlikleri düzenli aralıklarla yapılmalı”

“Yılbaşı ağaçları şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta olmalı”

İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır.” diyerek, özellikle kış aylarında çıkabilecek yangınlara karşı uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre alınması gereken önlemler şöyle:

Temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Şömine, odun sobası ve mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız.

Ev ve iş yerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayarak olayı bildiriniz.

Araçlarınızın içerisinde, iş yeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangının büyümesini ve tehlikeyi önleyecektir.

Kış aylarında çıkabilecek yangınlarla karşı;

Halı, perde, yatak, koltuk gibi kolay alevlenebilecek eşyalar ile kurutulacak kıyafetler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta tutulmalıdır.

Isınmak için kullanılan şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmalı ve temizliklerinin düzenli aralıklarda yapılması olası bir yangını önleyecektir.

Yılbaşı ağaçları şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta olmalı ve üzerinde çalıştırılan ışıklar da uyku zamanında kapatılmalıdır.”

İtfaiye açıklamasında, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.