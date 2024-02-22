"Aracınızda 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve olası bir tehlikeyi önleyecektir"

İtfaiye Müdürlüğü, artan araç yangınlarına dikkat çekerek, alınacak birtakım önlemlerle bu yangınların azaltılabileceğini vurguladı.

Araçlarda 2 kilogram kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmasının ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin yangının büyümesini ve olası bir tehlikeyi önleyeceğini kaydeden İtfaiye Müdürlüğü, araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri hatırlattı.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, araç yangınlarının en büyük nedeninin araçlarda meydana gelen elektriksel kısa devreler, yakıt sızıntıları ve araçların bakım ve onarımlarının düzenli yapılmamasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

-"Aracınızın bakımını ihmal etmeyin... Elektrik devrelerinde farklı sigortaları kullanmayın"

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada araç yangınları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tavsiyeler arasında şunlar yer aldı:

“Araç sigorta kutularında ki elektrik devreleri için ön görülmüş olan sigorta değerlerinden farklı sigortaları kesinlikle kullanmayınız. Rutin olarak aracınızın elektrik kablolarında hasar ve yıpranma belirtisi olup olmadığını kontrol ederek, kötü bağlantılara ve kırılgan yalıtımlara karşı dikkatli olunuz. Elektrik sistemine yapılacak tüm ilaveleri, değişimleri ve aracınızın tüm yakıt hatlarını ve bağlantılarını kalifiye bir ustaya yaptırınız. Aracınızın rutin bakımlarını zamanında yaptırmaya özen gösteriniz, rutin bakımlarını yaptırdıktan sonra ise düzenli olarak motor yağı, radyatör suyu ve lastik kontrollerini ihmal etmeyiniz.”

-Eğer aracınızda yangın çıkarsa

İtfaiye Müdürlüğü, eğer araçta yangın çıkarsa yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı;

“Aracınızda yangın çıktığında sakinliğinizi koruyun. Aracınızı hemen park edin. Kontağı kapatıp el frenini çekin. Yangın araç içinde ise kapıları ve camları açmayın. İtfaiye 199’u arayın ve İtfaiye olay yerine ulaşana kadar, aracınızda bulunan toz tipi yangın söndürme cihazı ile müdahale edin. Yangının kaynağına toz tipi yangın söndürme cihazı boşalana kadar müdahalede bulunun."

-"Yangın motordaysa kaputu tamamen açmadan müdahale edin"

İtfaiye Müdürlüğü, yangın motor kısmında ise motor kaputunun tamamen açılmaması, motor kaputunu aralayarak toz tipi yangın söndürme cihazı ile müdahalede bulunulması ve motor kaputunun kapatılması tavsiyelerinde bulundu.

-"Yangın söndürme cihazı bulundurun, kullanmayı öğrenin"

İtfaiye Müdürlüğü'nün uyarıları arasında, “Aracınızda 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve olası bir tehlikeyi önleyecektir.” ifadeleri de yer aldı.