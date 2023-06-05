İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 312 bin 400 TL’lik maddi hasara yol açan yangınların sebepleri “elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, aracın turbosunun ısınarak alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması” olarak sıralandı

Hususi servis olayları ise, “asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, deniz kenarındaki kayalık alanda ayağı kırılan şahsın kurtarılması, aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak açıklandı.