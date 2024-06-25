Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Birliğin yeni yönetiminin üst pozisyonlarına getirilecek isimler hakkında anlaşmaya vardığı bildirildi.

İtalya ve Belçika basınındaki haberlere göre, AB üyesi ülkelerde, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB yönetiminin üst pozisyonları için pazarlıklarda, 27-28 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde belli bir aşamaya gelindi.

AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Liberaller (RE-Avrupa'yı Yenile) gruplarını temsil eden 6 AB lideri, üst pozisyonlara kimlerin gelmesini görüşmek üzere videokonferansta buluştu.

Konferansa, EPP adına Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, S&D adına Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve liberallerden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte katıldı.

Liderler, AB Komisyonu Başkanlığı için Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Portekiz'in eski sosyalist başbakanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine de Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın getirilmesinde anlaşmaya vardı.

Söz konusu isimlerin Brüksel'de düzenlenecek zirvede liderlerin onayına sunulması bekleniyor.

- Von der Leyen, Meloni'nin grubu ile yapılacak müzakereyi yürütecek

İtalyan ajansı ANSA'nın, Alman basını kaynaklı bir başka haberine göre, von der Leyen AB Komisyonu Başkanlığı görevine devam edebilmek için AP'de ihtiyaç duyduğu çoğunluğu sağlamak amacıyla Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ECR) ile görüşmeler yapacak.

Von der Leyen, ECR'nin İtalyan lideri Giorgia Meloni ile yapılacak müzakereleri doğrudan kendisi yürütecek.

Gün içerisinde bir araya gelmesi beklenen von der Leyen ve Meloni'nin, AB Komisyonu'nda, İtalya'nın hangi koltuğu alacağını görüşeceği tahmin ediliyor.

Kulis iddialarına göre, Meloni, von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanı olması durumunda başkan yardımcılığı pozisyonu için Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Raffaele Fitto'nun seçilmesini istiyor.

AP seçimlerini 2019'da olduğu gibi birinci parti tamamlayan EPP adayı von der Leyen'in, ikinciliği kaptırmayan S&D ve üçüncülüğünü koruyan Liberaller ile ittifaka gireceği, Komisyon'un göreve başlaması için gerekli 361 oya ulaşacağı öngörülüyordu.

Riskli bir duruma hazırlık maksadıyla AP'deki çoğunluk sandalyesi sayısını artırmak isteyen von der Leyen'in, bir süredir aşırı sağ ve muhafazakar partilerin oluşturduğu ECR grubunun lideri Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin ya da sol kanattan Yeşiller'in desteğini almaya çalıştığı Avrupa basınında yer alıyor.

İtalyan basını, dün de Meloni'nin AB Komisyonu Başkanlığı için von der Leyen'e destek vermeye yöneldiğini yazmıştı.