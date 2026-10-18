14 Ekim akşamı kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınına neden olmuştu. Bir çocuk elektrik akımına kapılarak, 34 yaşındaki bir kişiyse başını kaldırıma çarparak ölmüştü.

15 Ekim’de Kağıthane’de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış bir erkek, 16 Ekim’de de Ayazağa’da bir kişi ölü bulunmuştu.

TRT Haber’in aktardığına göre kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedeni Haliç’te bulundu. Bedenin Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov’a ait olduğu belirlendi. Sel nedeniyle ölen kişi sayısı beşe yükseldi.