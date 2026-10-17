Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un hafızasını objektifine sığdıran, fotoğraf sanatının büyük ustası Ara Güler'i vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Kadrajına aldığı her kareyle bir dönemin ruhunu, insanın hikayesini ve İstanbul'un eşsiz güzelliğini geleceğe taşıyan Ara Güler, ardında yalnızca fotoğraflar değil, aynı zamanda paha biçilmez bir kültürel miras bırakmıştır. Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, eserleriyle hafızalarımızda yaşamaya devam edecek."