İstanbul Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.