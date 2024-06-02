İstanbul Küçükçekmece'de çöken ve 1 kişinin öldüğü 3 katlı binanın enkazında kalan son kişi de yaralı çıkarıldı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan ilk etapta kendi imkanıyla çıkan kişiyle birlikte 2'si ağır 7 kişi yaralı kurtarıldı. Daha sonra göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin ise cesedine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan son kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan son açıklamada "Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibarıyla kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

- İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada da çöken binanın çevresindeki iş yerleri, otomobil ve İETT otobüsünün hasar gördüğü belirtilerek, "Ekiplerin arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Yıkılan bina çevresindeki 3 bina ilçe belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı

boşaltılmış, çevredeki 5 binada daha inceleme için boşaltma kararı alınmıştır." denildi.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. Bu sırada, sokakta bulunan insanların kaçması ve ortalığın tozla kaplanması da görüntüye yansıdı. Görüntüde ayrıca, bina çökerken hasar gören seyir halindeki bir İETT otobüsünün de son anda durması kaydedildi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.