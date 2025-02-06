İsrailli havayolu şirketlerinin, Baf Havalimanına uçmama kararın ne zamana kadar devam edeceğinin netlik kazanmadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “İzahat Vermeksizin Baf Havalimanı’ndan Ayrıldılar” başlıklı haberinde, İsrailli havayolu şirketlerinin, güvenlik nedenlerine atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’a uçuşlarını sadece Larnaka Havalimanı’ndan gerçekleştirdiğini anımsattı.

Gazete, Rum Yönetimi ile Larnaka ve Baf Havalimanlarını yöneten şirketin, bu konuda İsrailli makamların atıfta bulunduğu gerekçelerin haricinde bir şey bilmedikleri ve kararın ne zamana kadar geçerli olacağının belli olmadığına dikkat çekti.

Habere göre, Baf bölgesindeki unsurlar, Baf’a yönelik uçuşların turizm sezonunda başlayacağına dair tahminde bulunuyor.