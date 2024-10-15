Amerikalı yetkililere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a “İsrail'in İran'a misilleme saldırısının petrol ya da nükleer tesisleri değil sadece askeri hedefleri kapsayacağını” söyledi.

Yetkililere atıfta bulunan Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri, pazartesi günü geç saatlerde Netanyahu'nun bu taahhüdü geçen hafta liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in planlarından bahsedilmedi, sadece Biden'ın ABD'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği teyit ettiği ve İran'ın İsrail'e yönelik bir füze saldırısını kınadığı belirtildi.

İran'ın saldırısı, İsrail'in İran destekli Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine yanıt olarak ve İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın arttığı bir dönemde geldi.

İsrail İran'a karşılık verileceğini söylerken, ABD de İsrail'i korumak için bir hava savunma füze sistemi ve bunu kullanacak ABD askerlerinin konuşlandırılacağını duyurdu.