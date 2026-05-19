İsrail’in Filistin’e insani yardım taşıyan “Global Sumud Flotilla” gemisine Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği müdahaleye Güney Kıbrıs’tan tepki geldi.

Haravgi ve diğer gazetelerin haberlere göre, AKEL tarafından dün yapılan açıklamada müdahale kınanırken, bir grup da Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto gösterisi düzenledi.

AKEL tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek “korsan gibi davrandığı” ifade edilerek müdahale kınandı.

Açıklamada ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.

Gazete bir diğer haberinde ise, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan bir grubun da saldırıyı protesto ettiğini yazdı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Rum ve Yunan hükümetlerine harekete geçmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.