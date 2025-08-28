İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezini ve doğusunu topçu bombardımanı ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Et-Tina Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 4 Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim kontrol noktasına düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim ve Netzarim bölgelerinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda ise 1'i çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölge halkını göçe zorlamaya devam ediyor.