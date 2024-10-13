İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, yaralananların olduğu bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Sivilleri hedef alan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin kuzey batısındaki El-Cela Caddesi'nde Abdulal Kavşağı'na düzenlediği saldırı sonucu Ebu Haşim ailesine ait bir evde çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan Er-Rabat Camisine hava saldırısı düzenledi. Caminin yıkıldığı saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 8. gününde sürüyor.

İsrail, sabah saatlerinden bu yana Kuzey Gazze vilayetine bağlı Cibaliya beldesine ve Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampına yönelik hava saldırılarına ve topçu atışlarına devam etti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı dahil Gazze'nin kuzeyini 6 Ekim'den bu yana abluka altında tuttuğu ve barınma merkezlerini bombalayarak insanlığa karşı katliamlar işlediği ifade edilmişti.