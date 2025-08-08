Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini tamamen işgal planını onaylamasının Filistinliler için "kesin ölüm" anlamına geldiği uyarısında bulunarak uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'yi işgal kararının, İsrail'in hiçbir gerekçesi olmadığı halde Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü "savaşın gerçek yüzünü ortaya çıkardığı" belirtilen açıklamada, İsrail kabinesinin kararlarının yol açacağı felaket sonuçlara karşı, uluslararası toplum nezdinde siyasi, diplomatik ve hukuki bir kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Bu kararın, Gazze’deki sivil Filistinlilerin hayatta kalma şansını tehdit eden İsrail’in "toplu katliam saldırılarının artması, açlığın derinleşmesi ve zorunlu kitlesel göçün dayatılması" gibi ciddi riskler barındırdığı aktarılan açıklamada, 2 milyondan fazla insanın, bölgenin yüzde 10’undan daha az bir alana sıkıştırılarak farklı yollarla zorla göç ettirilmek istendiği belirtildi.

Bakanlık, "İsrail'in Gazze kentinin işgalini onaylama kararı Filistinliler için "kesin ölüm" anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin derhal ateşkesi sağlama, İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, sivillerin korunması ve aç bırakma politikasının durdurulması konularında başarısız olmasının, İsrail hükümetine soykırım, tehcir ve ilhak planlarını uygulama fırsatı verdiği vurgulanarak, "ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması için gerçek bir uluslararası müdahale” çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtilmişti.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını iddia etti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.