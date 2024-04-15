İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin’e, “İsrail'in İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği” öne sürüldü.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin, ikilinin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgisi olan bir ABD’li yetkili ve bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail’in İran’ın saldırısına “yanıt” vereceği iddia edildi.

Haberde, Gallant’ın telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşına, “İsrail’in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği” savunuldu.

Gallant’ın, “İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği” de öne sürüldü.

Öte yandan, Austin’in ise İsrailli mevkidaşına, “gerginliğin daha da artmasını önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği” mesajını verdiği kaydedildi.