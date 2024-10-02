İran'dan İsrail'e 200'e yakın füze fırlatılmasının ardından İsrail genelinde ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu. Sivillerin sığınaklardan çıkabileceği ifade edildi. İran ikinci ve daha yıkıcı bir saldırı olacağını söyledi. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise, İsrail Hava Kuvvetleri'nin güçlü bir şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

İsrail ordusu İran'dan 180'e yakın füze fırlatıldığını söyledi. Çoğu füzenin İsrail ve ABD hava kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

Bazı bölgelere füze ulaştığı bildirildi. Hasar tespiti yapıldığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "İran bu gece çok büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek" dedi.

Kabine toplantısı açılışına konuşan Netanyahu "İran düşmanlarımıza karşı misillemede bulunma kararlılığımızı anlamıyor. Anlayacaklar. Koyduğumuz kurala uyacağız, bize kim saldırırsa karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari de, “Hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundayız. İsrail vatandaşlarını savunacağız. Bu saldırının sonuçları olacaktır. Planlarımız var ve karar verdiğimiz yer ve zamanda operasyon yapacağız” dedi. Sözcü, “Herhangi bir can kaybından haberdar değiliz” diye ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın son saldırısının Nisan'dakine kıyasla "iki kat daha büyük olduğunu" açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD Donanmasına ait iki destroyerin, İran füzelerine onlarca engelleyici füzeyle karşılık verildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın ve bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İsrail saldırganlığına karşılık verilmesinin meşru hakları olduğunu belirtti.

İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını savunmak için bu füze saldırısının yapıldığını yazan Pezeşkiyan, bunun yalnızca İran'ın kapasitesini göstermek için bir işaret olduğunu belirtti, "İran'la çatışmaya girmeyin" dedi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bunun İran Devrim Muhafızları saldırılarının ilk dalgası olduğunu söyledi.

Askeri merkezlerin hedeflendiğini ancak olası yanlış hesaplamalar nedeniyle saldırılarda sivillerin de vurulmuş olabileceğini ifade etti, "Daha da yıkıcı" ikinci bir saldırı olacağını ekledi.

Azizi, İran'ın değerlendirmelerine göre İsrail'in İran'ın bu akşamki saldırısına "misilleme yapamayacağını" iddia etti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin çeşitli kesimlerindeki Hizbullah hedeflerine yönelik Salı günkü saldırılarında toplam 55 kişinin öldüğünü, 56 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Daha önce Yübnanlı yetkililer, İsrail ve Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmalarda Gazze'deki savaşın çıktığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1873 kişinin öldüğünü duyurmuştu.