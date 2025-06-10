Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli yetkililerin aktivistlerin durumuna ilişkin Adalah'a bulunduğu bilgilendirmeyi kaynak göstererek açıklama yaptı.

Açıklamada, gönüllülerin tamamının Usdud (Aşdod) Limanı'nda olduğu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'den ayrılmayı kabul eden Madleen gönüllülerinin Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilebilecekleri ifade edildi.

"Hemen ayrılmayı reddeden" aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği belirtildi.

Adalah avukatlarının sevk veya sınır dışı işlemine tabi tutulmadan önce aktivistlerle görüşme talebinde bulunacağı bilgisi verildi.

Israel Hayom gazetesi, aktivistlerin Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutulacaklarını iddia etmişti.

- Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.