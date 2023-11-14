Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'den ayrılan binlerce Yahudi'nin uğrak noktası haline geldi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail'e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY'ye her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi gidiyor.

GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, GKRY'ye günde yaklaşık 1000 kişinin geldiğini ifade etti.

"7 Ekim saldırıları"ndan bu yana 16 bin kişinin GKRY'ye ulaştığını ifade eden Raskin, Larnaka kentindeki Yahudi Cemaat Merkezi tarafından yatak, yemek, geçici konaklama gibi hizmetlerin sağlandığını aktardı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dünya çapındaki vatandaşlarına