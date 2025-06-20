İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" ileri sürdü.

Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı askeri yetkililerle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

"Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" talimatı verdiğini belirten Katz, "Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini" savundu.

Katz, İran’ın misilleme saldırılarına yanıt olarak "İsrail, İran'ın nükleer programını engellemek için tesisleri ve bilim insanlarını hedef almaya devam ederken, Tahran’dan toplu nüfus tahliyesi gerçekleştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.