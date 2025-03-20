Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattığı Gazze'de 5 UNRWA çalışanının daha öldüğünü duyurdu.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun üçüncü gününde Gazze'yi havadan ve denizden bombalamayı sürdürdüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, "Kuzeyi güneyden ayırarak devam eden kara işgali göz önüne alındığında, en kötüsünün henüz gelmediğinden korkuyoruz. İnsanları kaçmak zorunda bırakan tahliye emirleri on binlerce insanı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, 1,5 yıl önce Gazze'ye saldırılarını başlatan İsrail'in tahliye tehditleri sebebiyle bölgedeki Filistinlilerin "oradan oraya savrulduğunu" kaydetti.

İsrail saldırılarında ölen BM çalışanlarına değinen Lazzarini, "Son günlerde, UNRWA'nın 5 çalışanının daha öldürüldüğü doğrulandı ve hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının sayısı 284'e çıktı. Bunlar öğretmenler, doktorlar ve hemşirelerdi; halkına en savunmasız kesimlerine hizmet ediyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sıkılaştığına dikkati çeken Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 3 hafta önce her türlü insani yardım ve temel ticari malzemenin girişini yasakladığını ve bunu sürdürdüğünü hatırlattı.

BM Genel Komiseri, Gazze'deki Filistin halkının bir kez daha "en kötü kabuslarını yaşadığına" vurgu yaparak, Gazze'de ateşkesin yenilenmesi, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımlar ile ticari ürünlerin engelsiz girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.