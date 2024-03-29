Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.