ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York’ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi.

New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.

25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti’nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden’la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.

İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD’nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, “Soykırımcı Joe”, “Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek” şeklinde slogan attı.

Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze’de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York’ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.

Biden’ın, Obama ve Clinton’ın yanı sıra bir çok ünlü ismin de katılacağı etkinlikte toplayacağı bağış miktarının 25 milyon doları bulması bekleniyor.