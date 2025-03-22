İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen balistik füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan füze nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma vakasının bildirilmediği kaydedildi.

Kanal 12 televizyonu, saldırı nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i salı gününden bu yana dördüncü kez hedef aldı.​​​​​​​