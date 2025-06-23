İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça açıklama yayımladı.
"İsrail ordusundan Tahran sakinlerine uyarı mesajı" başlığıyla başlayan açıklamada, ordunun Tahran bölgesindeki askeri hedeflere saldırmaya devam edeceği belirtildi.
"Güvenliğiniz için silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan uzak durun" ifadesi yer alan açıklamada, Tahranlılardan rejimin güvenlik kurumlarından uzak durmaları istendi.