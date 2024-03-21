İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta başlayan baskınların devam ettiği belirtildi.

Şifa Hastanesi çevresine düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 50'den fazla Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklar İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığını aktardı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Filistin basını, İsrail ordusunun bu sabah Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.